Eskişehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, aracının aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda seyreden Mert T. (18), idaresindeki 26 AHA 283 plakalı otomobilinin ara sokaktan yola çıkan araca çarpmaması için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, araçta sıkışan otomobil sürücüsü Mert T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mert T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, ara sokaktan çıkarak kazaya neden olan ve bölgeden uzaklaşan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.