Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı

        ESKİŞEHİR'de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:58 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        291 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Eskişehir'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESKİŞEHİR’de hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş toplam 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Ceylan Ç. (35) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kapı dilini düşürme yöntemiyle 15 farklı adresten hırsızlık suçundan hakkında toplam 291 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç.’nin kendisine ait araçla Bursa’dan kente giriş yaptığını belirledi. Takibe alınan Ceylan Ç.’nin aracı, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde durduruldu. Gözaltına alınan 11 çocuk annesi Ceylan Ç.’nin 12’nci çocuğuna hamile olduğu anlaşılırken, ayrıca 162 ayrı hırsızlık suçundan da kaydı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınan Ceylan Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceylan Ç.’nin hamilelikleri nedeniyle hapis cezalarının daha önce de ertelendiği öğrenildi.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Daha 25 günlük! Burada bulundu
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Otonom araçlar için yasal düzenleme
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        Kilit kavşakta 'kilit' denetim!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        G.Saray, Eyüpspor karşısında!
        Altın kasımda kaybettirdi
        Altın kasımda kaybettirdi
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        İşte Aybaba'nın Arat'a yazdığı mektup!
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Trump'tan BRICS'e yüzde 100 tarife tehdidi
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        Cinayeti eldeki şişlik çözdü!
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        Suriye'de dengeler yeniden değişiyor
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Erzurum'da havaya atılan sıcak su, buz oldu
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Motokuryelerden takip ve kayıt sistemi talebi
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden fiyat ve etiket denetimi
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirli çiftçilere nakdi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehirli çiftçilere nakdi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu Odunpazarı K...
        AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Dönmez, Gürcan ve Hatipoğlu Odunpazarı K...
        AK Parti'li Demiröz: Ekonomik sıkıntılarımız 1 yıl sonra bitecek inşallah
        AK Parti'li Demiröz: Ekonomik sıkıntılarımız 1 yıl sonra bitecek inşallah
        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı
        Eskişehir'de bir mahallede taziye yemeği kaldırıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde kon...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, Eskişehir'de ilçe kongresinde kon...