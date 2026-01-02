Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı

        Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Porsuk Çayı'nda güvercinler yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 12:56 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Porsuk Çayı'nda güvercinler yiyecek aradı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

        Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu.

        Buzla kaplanan çayın yüzeyine konan güvercinlerin, donmuş alanlarda yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın yarın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tanık olarak dinlenecek
        Tanık olarak dinlenecek
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Klinik değil ev! Akılalmaz görüntüler!
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Buzlanma yol açtı! Yolcu otobüsünde can pazarı!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Binlerce caretta caretta yavrusu yumurtadan çıkamadan tahrip edildi
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi ya...
        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi ya...
        Eskişehir'de Porsuk Çayı buz tuttu
        Eskişehir'de Porsuk Çayı buz tuttu
        Kediler ısınsın diye kullanılan elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu Site...
        Kediler ısınsın diye kullanılan elektrikli ısıtıcı yangına sebep oldu Site...
        Kuşlara duyduğu sevgiyle "kuş hekimi" oldu
        Kuşlara duyduğu sevgiyle "kuş hekimi" oldu
        Porsuk'un donduğunun resmidir
        Porsuk'un donduğunun resmidir
        Kuruyan Sakarya Nehri'nin doğduğu nokta da DSİ'nin çalışmaları devam ediyor...
        Kuruyan Sakarya Nehri'nin doğduğu nokta da DSİ'nin çalışmaları devam ediyor...