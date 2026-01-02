Eskişehir'de güvercinler Porsuk Çayı'nın buz tutan yüzeyinde yiyecek aradı
Eskişehir'de soğuk hava nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Porsuk Çayı'nda güvercinler yiyecek aradı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece ölçüldüğü Eskişehir'de, soğuk hava nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Buzla kaplanan çayın yüzeyine konan güvercinlerin, donmuş alanlarda yürüyerek yiyecek aradığı gözlendi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden, kentte soğuk havanın yarın da etkili olmasının beklendiği öğrenildi.
