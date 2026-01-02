Kuşlara duyduğu sevgiyle "kuş hekimi" oldu

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de görev yapan veteriner Oktay Tezdurdu, kuşlara olan ilgisini mesleğine dönüştürerek Türkiye'de nadir uzmanlık alanları arasında yer alan "kuş hekimliği" alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da 1999 yılında dünyaya gelen Tezdurdu, çocukluk yıllarından itibaren kuşlara ilgi duymaya başladı. Bu sevgisi nedeniyle veteriner olmaya karar veren Tezdurdu, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki öğrenimini 2023 yılında tamamladı.

Tezdurdu, eğitim hayatı boyunca kuşlar üzerine yoğunlaştı ve fakültede aldığı eğitimin yanı sıra Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde de bu alana yönelik uygulama ve gözlem çalışmalarında bulundu.

Mezuniyetinin ardından kuşlara yönelik tanı, tedavi ve cerrahi uygulamalar üzerine mesleki çalışmalarını sürdüren Tezdurdu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eskişehir'e yerleşerek kentte faaliyet gösteren bir veteriner kliniğinde yaklaşık 2 yıldır görev yapıyor.

Ağırlıklı olarak muhabbet kuşu, cennet papağanı, Hint bülbülü, sultan papağanı, gri Afrika papağanı ve güvercin gibi evcil kuş türleri üzerinde uzmanlaşan Tezdurdu, egzotik hayvanları da tedavi ediyor.

Oktay Tezdurdu, AA muhabirine, veteriner hekimin meslekte etkin olabilmesi için mutlaka uzmanlık alanı belirlemesi gerektiğini söyledi. Fakülteden sadece kısırlaştırma, aşı ve muayene yapabilen hekim olarak mezun olmak yerine, önceden planlayıp bir alana yönelmek gerektiğini belirten Tezdurdu, "Çocukluktan beri özellikle kuşlara ve egzotik hayvanlara meraklıydım. Ülkede bu alandaki eksikliği de görerek tercihim bu yönde oldu." dedi. Tezdurdu, Türkiye'de kuş ve egzotik hayvan hekimliğinin oldukça sınırlı olduğunu vurgulayarak, bu alanda resmi uzmanlık eğitiminin yalnızca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinde verildiğini kaydetti. Söz konusu hayvanların son derece hassas canlılar olduğuna dikkati çeken Tezdurdu, şöyle devam etti: "Özellikle kuşlarda basit muayene sırasında dahi ciddi riskler oluşabiliyor. Kalp atışları çok hızlı. Sadece ele almak bile hayati risk oluşturabiliyor. Yeterli ekipman, ilaç ve detaylı eğitim olmadan bu alanda çalışmak çok zor." - Çevre illerden de talep var

Tezdurdu, cerrahi işlemlerde büyüteçler, özel anestezi yöntemleri ve mikro cerrahi aletler kullandıklarını ifade ederek, "Eskişehir'de kuşlarla ilgilenen 2 klinik var. Cerrahi alanda ise aktif çalışan tek hekimim." diye konuştu. Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar gibi çevre illerden yoğun talep aldıklarını anlatan Tezdurdu, "Kendi şehirlerinde kuş veterinerine ulaşamayan hayvan sahipleri Eskişehir'e geliyor. Özellikle muhabbet kuşları en sık karşılaştığımız hastalar. Bunun yanında papağan türlerinde de cerrahi ve dahiliye vakalarıyla ilgileniyoruz." ifadesini kullandı. Kuşlarda en sık görülen rahatsızlıkların başında yağ kitleleri, tümörler, kırıklar ve dişi kuşlarda fıtık problemlerinin geldiğini belirten Tezdurdu, bugüne kadar binden fazla kuşun tedavisini gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Oktay Tezdurdu, beslenmenin kuş sağlığında belirleyici rol oynadığına işaret ederek, "Kuşların yüzde 90'ından fazlasında hastalıklar beslenme temelli. Sadece tohumla besleme çok yanlış. Yeşil sebzeler, meyveler ve dengeli geçişlerle hastalık riski ciddi oranda azaltılabilir." dedi.

Tezdurdu, yaban hayvanlarına yönelik ücretsiz tedavi hizmeti sunduklarına değinerek, yaralı güvercinlerden yırtıcı kuşlara kadar pek çok hayvanın kliniğe getirildiğini kaydetti. Aynı klinikte görev yapan uzman veteriner hekim Tuğba Çine de Türkiye'de popülasyonu artan kuş hekimliği alanında kuşların bakım ihtiyaçları, hassasiyetleri, metabolizmaları ve yaşam koşullarının son derece dikkat gerektirdiğini belirterek, "Oktay Hocamız kendini bu konuda geliştirmiş ve tecrübeli bir hekim. Kliniğimizde onunla beraber çalıştığımız için kendimizi çok mutlu ve şanslı hissediyoruz." ifadesini kullandı. - "Ülkemizde bu alandaki hekimlik faaliyetleri her geçen gün artacak" Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ise Türkiye'de egzotik hayvan ve kuş hekimliği alanının gelişmekte olduğunu söyledi. Veteriner fakültelerinde bu alandaki ders sayılarının artırılması ve özel operasyon salonu uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini aktaran Yuva, şöyle konuştu: