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        18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'deotomobilin aydınlatma direği ve bir evin duvarına çarptığı ve sürücü Mert Top'un (18) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:25
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        18 yaşındaki Mert'in öldüğü kaza kamerada
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        ESKİŞEHİR'deotomobilin aydınlatma direği ve bir evin duvarına çarptığı ve sürücü Mert Top'un (18) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi 2'nci Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi. Mert Top yönetimindeki 26 AHA 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı. Sürücü Top hurdaya dönen otomobilde sıkışarak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mert Top, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Top, kurtarılamadı.

        İKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPMIŞ

        Mert Top'un hayatını kaybettiği kaza, bir işy erinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ara sokaktan kontrolsüz çıkış yapan hafif ticari araca ve karşı yönden gelen otomobile çarpmamak için Mert Top'un manevra yaptığı, daha sonra aracın kontrolü kaybederek aydınlatma direği ile bir evin duvarına çarptığı görüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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