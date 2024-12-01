Eskişehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

11 çocuğu bulunan ve 12'nci çocuğuna hamile olduğu öğrenilen Ceylan Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ceylan Ç'nin ayrıca 10 suçtan ifadesi alınmak üzere arandığı belirlendi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kapı dili düşürme yöntemiyle hırsızlık suçundan hakkında 162 suç kaydı olan ve 15 hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ceylan Ç'nin (35) kullandığı araç tespit edildi.

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