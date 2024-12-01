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        Eskişehir'de otomobil sürücüsünün öldüğü kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:43
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        Eskişehir'de otomobil sürücüsünün öldüğü kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücünün öldüğü kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Görüntülerde Mert T. (18) yönetimindeki otomobilin ara sokaktan çıkan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapması, karşı şeritte seyreden sürücü kursuna ait otomobille çarpışmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

        Kayıtların devamında Mert T'nin ikinci manevrasının ardından otomobilin savrularak beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarptığı, çevredekilerin yardım etmek amacıyla kaza yerine yöneldikleri görülüyor.

        Mert T, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle dün Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda ara sokaktan yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarpmıştı. itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, aracıyla ara sokaktan yola çıkan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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