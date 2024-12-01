Eskişehir'de otomobil sürücüsünün öldüğü kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

Mert T, 26 AHA 283 plakalı otomobiliyle dün Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda ara sokaktan yola çıkan araca çarpmamak için manevra yapmış, kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarpmıştı. itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, aracıyla ara sokaktan yola çıkan sürücünün yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kayıtların devamında Mert T'nin ikinci manevrasının ardından otomobilin savrularak beton aydınlatma direği ile evin bahçe duvarına çarptığı, çevredekilerin yardım etmek amacıyla kaza yerine yöneldikleri görülüyor.

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