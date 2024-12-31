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        Beyninde baloncuk oluşan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu

        Eskişehir'de çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde 1,5 saat süren operasyonun ardından iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:44
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        Beyninde baloncuk oluşan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
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        Eskişehir'de çeşitli şikayetlerle hastaneye kaldırılan ve beyin damarında anevrizma (baloncuk) olduğu tespit edilen hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde 1,5 saat süren operasyonun ardından iyileşti.

        Başhekimlikten yapılan açıklamada, yaşadığı sağlık sorunu üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine başvuran 47 yaşındaki Tuncay Özdemir'in detaylı tetkiklerinde beyin damarında baloncuk tespit edildiği belirtildi.

        Radyoloji Uzmanı Dr. Tevfik Barış Koçak öncülüğündeki anjiyografi ekibi Özdemir'in anevrizma oluşan damarına damar içi anevrizma tedavisi uyguladı.

        Özdemir'in damarının içine Koçak ve ekibi tarafından stent yerleştirildi. Ardından anevrizmanın içini doldurmak için kullanılan ve genellikle platinden yapılmış bir çeşit tel olan "koil" ile doldurarak damar içi tedavi uygulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçak, hastanın yaklaşık 1,5 saat süren anjiyografi işlemi geçirdiğini belirterek, anevrizmanın tamamen doldurulduğunu kaydetti.

        Özdemir'in tedavisinin 3'üncü gününde taburcu edildiğini ve taburcu olmasının ardından yakın takip gerektiğini belirten Koçak, şu ifadeleri kullandı:

        "Hastamız damar içi tedavisi esnasında genel anestezi altıdaydı. Hastalıklı ana damar içine anevrizmanın basıncını azaltmak ve aortanın normal boyutlara dönmesini sağlamak için tasarlanan stent greft yerleştirildi. Daha sonra anevrizma içerisine girilerek, 'koil' dediğimiz tellerle dolduruldu."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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