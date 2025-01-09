AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgilendirilmesi için fedakarca görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu kaydeden Dönmez, şunları kaydetti:

"Gazetecilerimizin özverili çalışmaları, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevlerinin yanı sıra, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Haber peşinde koşarken büyük fedakarlıklarla çalışan gazetecilerimizin emekleri her türlü övgüyü hak etmektedir. Demokratik toplumların gücünün, özgür ve tarafsız bir basınla mümkün olduğuna inanıyor, tüm basın emekçilerine başarı ve kolaylıklar diliyorum."