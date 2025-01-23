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        Anadolu Üniversitesi 2024 yılında karbon ayak izini azalttı

        Anadolu Üniversitesi, yürüttüğü verimlilik çalışmaları doğrultusunda 2024 yılında karbon ayak izini azalttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.01.2025 - 16:23
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        Anadolu Üniversitesi 2024 yılında karbon ayak izini azalttı
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        Anadolu Üniversitesi, yürüttüğü verimlilik çalışmaları doğrultusunda 2024 yılında karbon ayak izini azalttı.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla 2024 yılında bir önceki yıla göre doğal gaz tüketiminde yüzde 21, elektrik tüketiminde ise yüzde 9 tasarruf sağlandı.

        Çalışmalar kapsamında 2024 yılında toplam 31,5 milyon lira tasarruf sağlanırken, 2 bin 315 ton karbon salınımının önüne geçildi.

        Kampüsteki yemekhanelerde ise 1,5 milyondan fazla pet bardak, 1 milyondan fazla yemek seti ve 14 binden fazla büyük boy çöp poşeti tasarruf edildi. Böylece 517 ton karbon emisyonu salınımının önüne geçildi.

        Açıköğretim Sistemi'ndeki dijital dönüşüm sayesinde öğrenciler bulundukları yerden diledikleri zaman diliminde kesintisiz şekilde öğrenimlerini sürdürürken, büroların çevresel ve ekonomik işletme giderleri azaltıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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