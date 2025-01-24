Eskişehir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Gazi Yakup Satar Caddesi'nde seyreden, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 EVS 747 plakalı otomobil, park halindeki 26 TC 313 ile 26 NY 257 plakalı otomobillere çarptı.
Araçlar, çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 2 metre sürüklendi.
Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen 34 EVS 747 plakalı otomobilin sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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