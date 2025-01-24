Eskişehir'de park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Yakup Satar Caddesi'nde seyreden, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 EVS 747 plakalı otomobil, park halindeki 26 TC 313 ile 26 NY 257 plakalı otomobillere çarptı.

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