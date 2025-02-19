Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Mihalgazi'de tarım alanlarına ulaşımı sağlayan yollar yenileniyor

        Mihalgazi Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin daha verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla ulaşım alt yapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 19.02.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mihalgazi'de tarım alanlarına ulaşımı sağlayan yollar yenileniyor
        ABONE OL

        Mihalgazi Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin daha verimli çalışabilmesini sağlamak amacıyla ulaşım alt yapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde tarım alanlarına ulaşım sağlayan bahçe ve seralara giden yollarda kumlama ve tesviye çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Mihalgazi'nin bir tarım ilçesi olduğunu belirterek, ilçede yaşayanların seralara giden yolları yoğun olarak kullandığını kaydetti.

        Bozulan yollarda ürün taşımanın zor olduğunu belirten Başkan Güneş, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine belediyemize ait traktör, iş makinesi ve ekiplerimizle bahçe yollarına kumlama ve tesviye çalışmalarımız devam ediyor. Böylelikle onarılan yollar daha kullanışlı hale geliyor. Üreticinin sorunu bizim sorunumuzdur. Her zaman üreticinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Peş peşe kar tatili haberi... Birçok ilde eğitime ara!
        Yollarda kaldılar!
        Yollarda kaldılar!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Zelenskiy Türkiye dönüşü konuştu
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Kerem ve Orkun attı, Benfica turladı!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        Hayvansever yaşlı kadın yangında öldü! Hedef gösterme ve kundaklama iddiası!
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Cani, Beyza'yı adım adım takip etmiş!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        3 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düştü!
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Avrupa'da konut krizi büyüyor
        Trump'tan AP'ye ambargo
        Trump'tan AP'ye ambargo
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife sinyali
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Yapay zeka mı gerçek mi?
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Trump'tan Musk'a: Çok iyi bir insan ve vatansever
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Sahte içki ölümlerine karşı sıkı denetim!
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?
        Kısa bir süre için bile olsa eti bıraktığınızda vücudunuza ne olur?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralandı
        Eskişehir'de seyir halindeyken yanan otomobilden atlayan sürücü yaralandı
        Eskişehir'de yaşayan 54 yaşındaki naht ustası ahşaba sanatıyla hayat veriyo...
        Eskişehir'de yaşayan 54 yaşındaki naht ustası ahşaba sanatıyla hayat veriyo...
        Anadolu Üniversitesi, LÖSEV ile protokol imzaladı
        Anadolu Üniversitesi, LÖSEV ile protokol imzaladı
        Kuzuyken aldı, 4 yıldır yanından ayrılmıyor
        Kuzuyken aldı, 4 yıldır yanından ayrılmıyor
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan büyük kongreye davet
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor