Eskişehir'de çimento fabrikasının geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Eskişehir'de bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar Mahallesi yakınlarındaki bir çimento fabrikasında bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.