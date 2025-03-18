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        Doğuştan işitme engelli Sabiha öğretmen, azmiyle öğrencilerine ilham oluyor

        ZEHRA ONGAN - Doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Sabiha İpek Yetkin, ailesinin desteğiyle aldığı eğitimle hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:00
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        Doğuştan işitme engelli Sabiha öğretmen, azmiyle öğrencilerine ilham oluyor
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        ZEHRA ONGAN - Doğuştan işitme engelli olarak dünyaya gelen Sabiha İpek Yetkin, ailesinin desteğiyle aldığı eğitimle hayali olan öğretmenlik mesleğini yapmaya başladı.

        Eskişehir'de 1995'te dünyaya gelen Yetkin'in işitme engeli, bebekken ailesi tarafından fark edildi. Yetkin, ailesinin desteğiyle Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (İÇEM) konuşma ve duyma eğitimi aldı.

        Yetkin, 2 yaşına kadar kulak arkası işitme cihazı kullandı. Daha sonra Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Mevki Hastanesi'nde gerçekleştirilen koklear implant ameliyatıyla yüzde 52 oranında duyma yetisini kazanan Yetkin, ilk ve orta öğrenimini de İÇEM'de tamamladı.

        Ailesinin isteği üzerine lise eğitimini işiten bireylerle sürdüren Yetkin, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf Bölümü'nden mezun oldu.

        Lisans eğitimini de Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Grafik ve Fotoğraf Bölümü'nde tamamlayan Yetkin, halk eğitim kurslarına katılıp işaret dili ve bilgisayar sertifikaları aldı.

        Pedagojik formasyon başvurusu yapıp eğitimini tamamlayarak öğretmenlik hayalini gerçekleştiren Yetkin, Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 2023 yılında grafik ve fotoğraf öğretmeni olarak atandı.

        - "Anladım ki öğretmenlik zormuş"

        Yetkin, AA muhabirine, öğretmenliğin sadece ders anlatmak olmadığını, aynı zamanda öğrencilerle güçlü iletişim kurmayı da gerektirdiğini söyledi.

        Öğretmenliği daha kolay meslek sandığını anlatan Yetkin, "Sonradan anladım ki öğretmenlik zormuş. Öğrencilerle sürekli konuşmak gerekiyor, ben de daha iyi nasıl iletişim kurabiliriz diye çözümler geliştirerek bu problemi öğrencilerimle karşılıklı olarak çözdüm. Hepsi için zaman gerekiyor." dedi.

        Sabiha İpek Yetkin, öğretmen arkadaşlarının başta kendisine şaşırdığını ancak zamanla uyum sağladıklarını dile getirerek, "İlk başta 'İşitme engelli bir öğretmen mi?' diye şaşıranlar oldu ama zamanla herkes alıştı. Şu anda çok iyi anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ailesinin önceleri öğretmen olabileceğine inanmadığını ancak kendisinin hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini aktaran Yetkin, şunları kaydetti:

        "Ailem, 'Sen işitme engellisin, öğretmen olamazsın.' diyordu ama ben umudumu kesmedim. 'Ben yaparım. Olamazsam canım sağ olsun.' dedim. Kendime çok güvendim ve herkese inat başardım, hayalimi gerçekleştirdim."

        Kendi başarısını örnek göstererek işitme engelli bireylerin her mesleği yapabileceğini vurgulayan Yetkin, "Ben öğretmen olabildiysem başka insanlar, başka işitme engelli bireyler de doktor, pilot ya da mühendis olabilir. Pes etmedikçe her şey mümkündür. Bizim önümüzde bir engel yok." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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