Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.
Sivrihisar Şehitliği'nde düzenlenen törende, çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin anısına saygı atışının ardından günün önemine ilişkin konuşma yapıldı.
Program, Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.
Törene, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Tuncay Atlan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.
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