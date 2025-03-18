Sivrihisar'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Törene, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Hava Meydan Komutanı Hava Piyade Albay Tuncay Atlan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

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