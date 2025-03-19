Eskişehir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre 24 Mart Pazartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere toplu ulaşım ücretlerinde artış yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda yeni tarifelerin 24 Mart Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Abonman kartında ise herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UKOME'nin aldığı karar doğrultusunda yeni tarifeler 24 Mart itibarıyla uygulanacaktır. Tarifeler şu şekilde belirlenmiştir; Eskart tam 25 lira, Eskart indirimli 12,5 lira, aktarma 1,80 lira, sanal Eskart 25 lira, öğrenci abonman 250 lira."