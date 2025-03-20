Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 5 derece ölçüldüğü kent, devam eden yağış nedeniyle beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

Sabah işe gitmek isteyen bazı kişiler, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kentte peyzajda kullanılan bitkilerin yüzeyi ile park ve bahçelerin karla kaplandığı görüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Kütahya'da da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.