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        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu

        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:30
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        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
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        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 5 derece ölçüldüğü kent, devam eden yağış nedeniyle beyaza büründü.

        Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

        Sabah işe gitmek isteyen bazı kişiler, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Kentte peyzajda kullanılan bitkilerin yüzeyi ile park ve bahçelerin karla kaplandığı görüldü.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece ölçüldüğü Kütahya'da da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çatı ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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