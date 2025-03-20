Eskişehir'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

Sağlık Bakanlığı ekipleri, Eskişehir'de farklı illerden gelen çapraz denetim personeliyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.

Farklı illerden gelen tütün denetçisi çapraz denetim personeli, Eskişehir'deki kafe ve restoranlarda tütün mamulü kullanımına ilişkin yasağa uyulup uyulmadığına dair kontrol gerçekleştirdi.

İşletmedeki yasal uyarı levhası ve kapalı alanda tütün mamulü kullanımının kontrol edildiği denetimlerde, yasaya uymayanlara ceza verildi.

Denetimlere katılan Sağlık Bakanlığı personeli Şeref Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, çapraz denetimin amacının tanıdık yüzlerin bilinirliğini azaltmak ve etkili bir denetim yapmak, pasif içiciliğin önüne geçmek olduğunu söyledi.

Denetlenen bir işletmenin sahibi Necati Şirin de çapraz denetimleri faydalı bulduğunu vurgulayarak, farklı kişilerin kontrolünün doğru bir uygulama olduğunu vurguladı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:

"Kapalı alan, sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerlerdir. Tavanı veya yan yüzeyleri ya da her ikisi birden açılır-kapanır bir düzeneğe sahip olan işletmelerin tavan veya yan yüzeyleri zaman zaman açık tutulsa dahi, bu mekanlar kapalı alan mahiyetindedir. Eğer bir mekanda tütün mamulü kullanılıyorsa, işletmeye 19 bin 476 lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca, 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında nargile sunumu yapılan işletmelerde Nargile Sunum Uygunluk Belgesi kontrolü de yapılmaktadır. Tütün mamulü tüketen vatandaşlar da 1406 lira ceza ile karşılaşıyor. Tutanaklarımızı tutarak sıralı amirlerimize iletiyoruz ve mülki amirin onayına sunuyoruz. Çapraz denetimlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek."