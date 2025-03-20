Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi, Ulusal Kısa Film Akademisi için işbirliği protokolü imzaladı

        Anadolu Üniversitesi ile Güney Film Yapım arasında "Ulusal Kısa Film Akademisi (UKFA) Projesi İşBirliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesi, Ulusal Kısa Film Akademisi için işbirliği protokolü imzaladı
        ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi ile Güney Film Yapım arasında "Ulusal Kısa Film Akademisi (UKFA) Projesi İşBirliği Protokolü" imzalandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törenle imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek "Yeni Yüzler, Yeni Fikirler" projesi ile öğrenciler, senaryo yarışmasına katılarak kısa film projeleri geliştirme fırsatı bulacak.

        Üniversite öğrencilerini sinema sektörünün profesyonelleriyle buluşturmayı ve sektöre yeni yetenekler kazandırılmasını amaçlayan projede dereceye giren senaryolar, usta yönetmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından filme alınacak.

        Açıklamada protokol imza törenindeki konuşmalarına yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin mezun olmadan sektörle tanışmalarını önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda bugün protokolünü imzaladığımız UKFA Projesi ile öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitemizin eski mezunları da olan sinema sektöründeki duayen büyüklerinden eğitim alacak ve mesleki deneyim kazanacak. Bu işbirliği sinema sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için önemli bir adım olacak. Şu an için bir ilk sayılan bu iş birliğinden yola çıkarak proje ortaklarımızla daha kapsamlı işler de yapacağımıza inanıyorum."

        UKFA Proje Ortağı Direnç Kıymaç ise proje sayesinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin film yapım dünyasıyla doğrudan temas kuracağını bildirdi.

        Yönetmen, yapımcı ve senarist Ömer Vargı da kısa film yarışmasının hem öğrencilere hem de sektöre katkı sağlayacağını vurguladı.

        Görüntü yönetmeni Uğur İçbak ise projenin öğrencilere profesyonel ekip ve ekipmanlarla çalışma fırsatı sunacağını ifade etti.

        - Ulusal Kısa Film Akademisi kurulacak

        İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç da proje kapsamında fakülte bünyesinde Ulusal Kısa Film Akademisi'nin kurulacağının altını çizdi.

        Proje kapsamında bir senaryo yarışmasının düzenleneceğini aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

        "Dereceye giren senaryolar projemize dahil olan yönetmenlerin ve profesyonel ekiplerin desteğiyle ve tabii ki öğrencilerimizle birlikte çekilecek. Böylece Anadolu Üniversitesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sektörle birlikte çalışarak öğrenen ve kendini geliştiren öğrencilerinin kendi kariyerlerini inşa etmelerine destek olacak."

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Eskişehir Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. Sırrı Serhat Serter de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        Kahvehane kan gölüne döndü... 'Kanlı' kavga!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayımlandı
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor
        Hava kirliliği Parkinson'u tetikliyor

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
        Sivrihisar'daki Ak Camii'de teravih namazı hatimle kılınıyor
        Eskişehir'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Eskişehir'de çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı
        Türk dünyasının ortak coşkusu Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesinde gelen...
        Türk dünyasının ortak coşkusu Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesinde gelen...
        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
        Eskişehir ve Kütahya'da kar yağışı etkili oldu
        Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prot...
        Eskişehir Kardeşlik Platformu üyeleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını prot...
        Eskişehir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı
        Eskişehir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı