Anadolu Üniversitesi, Ulusal Kısa Film Akademisi için işbirliği protokolü imzaladı

Anadolu Üniversitesi ile Güney Film Yapım arasında "Ulusal Kısa Film Akademisi (UKFA) Projesi İşBirliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törenle imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek "Yeni Yüzler, Yeni Fikirler" projesi ile öğrenciler, senaryo yarışmasına katılarak kısa film projeleri geliştirme fırsatı bulacak.

Üniversite öğrencilerini sinema sektörünün profesyonelleriyle buluşturmayı ve sektöre yeni yetenekler kazandırılmasını amaçlayan projede dereceye giren senaryolar, usta yönetmenlerin gözetiminde öğrenciler tarafından filme alınacak.

Açıklamada protokol imza törenindeki konuşmalarına yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin mezun olmadan sektörle tanışmalarını önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bugün protokolünü imzaladığımız UKFA Projesi ile öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitemizin eski mezunları da olan sinema sektöründeki duayen büyüklerinden eğitim alacak ve mesleki deneyim kazanacak. Bu işbirliği sinema sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için önemli bir adım olacak. Şu an için bir ilk sayılan bu iş birliğinden yola çıkarak proje ortaklarımızla daha kapsamlı işler de yapacağımıza inanıyorum."

UKFA Proje Ortağı Direnç Kıymaç ise proje sayesinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerinin film yapım dünyasıyla doğrudan temas kuracağını bildirdi.

Yönetmen, yapımcı ve senarist Ömer Vargı da kısa film yarışmasının hem öğrencilere hem de sektöre katkı sağlayacağını vurguladı.

Görüntü yönetmeni Uğur İçbak ise projenin öğrencilere profesyonel ekip ve ekipmanlarla çalışma fırsatı sunacağını ifade etti.

- Ulusal Kısa Film Akademisi kurulacak

İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç da proje kapsamında fakülte bünyesinde Ulusal Kısa Film Akademisi'nin kurulacağının altını çizdi.