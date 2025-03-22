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        Eskişehir Müftülüğü tarafından "İyilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen "13-20 Mart İyilik Haftası" kapsamında Eskişehir'de bazı programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:00 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:00
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        Eskişehir Müftülüğü tarafından "İyilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi
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        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kabul edilen "13-20 Mart İyilik Haftası" kapsamında Eskişehir'de bazı programlar gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Camii ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Camii'nde, öğrenciler için iftar programları düzenlendi. Etkinlikte, üniversite öğrencileri ile bir araya gelinerek oruçlar açıldı.

        Hafta boyunca gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tespit edilerek yardım kolileri dağıtılırken yetim çocuklara da bayramlık kıyafetler hediye edildi.

        İslam dininin "iyilik", "isar", "diğergamlık" ve "ihsan" gibi kavramlarını ön plana çıkarmayı hedefleyen "İyilik Haftası" kapsamındaki etkinliklerin, önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak devam ettirilmesi planlanıyor.

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