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        Eskişehir'de Alzheimer hastası kadının cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu

        Eskişehir'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:11
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        Eskişehir'de Alzheimer hastası kadının cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
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        Eskişehir'de Alzheimer hastası 75 yaşındaki Fatma Nezihe Akkuş'un Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulundu.

        Porsuk Çayı Adalar mevkisindeki Gondol İskelesi'nin bulunduğu bölgede suda hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan cesedin, Akarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Fatma Nezihe Akkuş'a ait olduğu belirlendi.

        Akkuş'un cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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