Eskişehir'de 3 gencin arızalanan aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi kamerada
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 gencin arızalanan hafif ticari aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 gencin arızalanan hafif ticari aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ndeki bir markete ait hafif ticari araç arızalandı.
Arızalanan aracın arkasına başka bir hafif ticari aracı yaklaştıran gençler, bu aracın kaputuna oturdu.
Kaput üzerindeki gençler, arkadaki aracın hareket etmesiyle ayaklarıyla arızalı aracı ittirdi. Cadde üzerinde bir süre bu şekilde ilerleyen araçlar bölgeden ayrıldı.
Gençlerin aracı ittirmek için buldukları yöntem bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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