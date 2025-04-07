Eskişehir'de 3 gencin arızalanan aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi kamerada

Gençlerin aracı ittirmek için buldukları yöntem bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaput üzerindeki gençler, arkadaki aracın hareket etmesiyle ayaklarıyla arızalı aracı ittirdi. Cadde üzerinde bir süre bu şekilde ilerleyen araçlar bölgeden ayrıldı.

Arızalanan aracın arkasına başka bir hafif ticari aracı yaklaştıran gençler, bu aracın kaputuna oturdu.

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