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        Eskişehir'de 3 gencin arızalanan aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi kamerada

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 gencin arızalanan hafif ticari aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:12 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:12
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        Eskişehir'de 3 gencin arızalanan aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi kamerada
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 3 gencin arızalanan hafif ticari aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'ndeki bir markete ait hafif ticari araç arızalandı.

        Arızalanan aracın arkasına başka bir hafif ticari aracı yaklaştıran gençler, bu aracın kaputuna oturdu.

        Kaput üzerindeki gençler, arkadaki aracın hareket etmesiyle ayaklarıyla arızalı aracı ittirdi. Cadde üzerinde bir süre bu şekilde ilerleyen araçlar bölgeden ayrıldı.

        Gençlerin aracı ittirmek için buldukları yöntem bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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