Eskişehir'de polisin kendisini sorgulamak istemesi üzerine alt geçide atlayan kişi yaralandı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Uyuşturucudan suç kaydı bulunduğu tespit edilen Ahmet Hakan Ş'nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise yaşadığı şoku uzun süre atlatamadı. İsmi öğrenilemeyen sürücüyü, kazayı öğrenerek olay yerine gelen babası teselli etti.

Polisin kimlik kontrolü yapmak istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikteki alt geçide atlayan ve seyir halindeki 26 AEB 114 plakalı otomobilin üzerine düşen Ahmet Hakan Ş. yaralandı.

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