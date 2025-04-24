AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "kentsel dönüşüm" uyarısı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Eskişehir'deki kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Bu depremin daha sonra artçı sarsıntılarının yaşandığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki yuvamız Eskişehir de sevgili hemşehrilerim, deprem tehdidini birinci derece taşıyan iller arasında başı çekiyor. Aktif ve çok tehlikeli bir fay hattının merkezindeyiz ve kentimizin zemini, Antakya'da hasarı artıran zemin sıvılaşması riskini birebir taşımakta. Eskişehir'in bir önceliği var, o da kentsel dönüşümdür. Diğer her iş bir şekilde halledilir ya da katlanılır. Ancak şaka değil kardeşlerim, çok sayıda uzmanla bu konuyu görüştüm. 7 üzeri bir depremde kentimizde ne yazık ki 40 binden fazla bağımsız yapının yıkılacağı öngörülüyor."