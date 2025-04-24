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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "kentsel dönüşüm" uyarısı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Eskişehir'deki kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:48
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan "kentsel dönüşüm" uyarısı
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Eskişehir'deki kentsel dönüşümün önemine dikkati çekti.

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

        Bu depremin daha sonra artçı sarsıntılarının yaşandığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki yuvamız Eskişehir de sevgili hemşehrilerim, deprem tehdidini birinci derece taşıyan iller arasında başı çekiyor. Aktif ve çok tehlikeli bir fay hattının merkezindeyiz ve kentimizin zemini, Antakya'da hasarı artıran zemin sıvılaşması riskini birebir taşımakta. Eskişehir'in bir önceliği var, o da kentsel dönüşümdür. Diğer her iş bir şekilde halledilir ya da katlanılır. Ancak şaka değil kardeşlerim, çok sayıda uzmanla bu konuyu görüştüm. 7 üzeri bir depremde kentimizde ne yazık ki 40 binden fazla bağımsız yapının yıkılacağı öngörülüyor."

        Hatipoğlu, kentte bir an önce 25 bin depreme dayanıklı konut inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Bunun için bir "çalıştay düzenlenmesi" önerisinde bulunan Hatipoğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

        "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, Sayın Vali'miz, tüm belediye başkanlarımız, Eskişehir milletvekilleri, ilgili sivil toplum örgütleri, ilgili mahallelerin muhtarları toplanmalı ve bizi yavaşlatan sorunları bulmalıyız. Ardından da hızlı bir acil eylem planı hazırlamalıyız. O gün geldiğinde hep beraber oturup ağlayacağımıza, bugün hep beraber oturup 'bu işi çözelim' diyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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