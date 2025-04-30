Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde haklarında 17 yıl 11 ay 27 gün ve 18 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde haklarında 17 yıl 11 ay 27 gün ve 18 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekipler, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.