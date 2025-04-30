Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari yakalandı

Ekipler, "hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlüyü operasyonla yakaladı.

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