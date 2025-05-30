Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediyesince hayata geçirilen "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor Projesi" ile tekstil firmalarının atık ürünleri, gönüllü kadınlar tarafından çanta, kalem kutusu ve bere gibi işlevsel ürünlere dönüştürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekstil atıkları gönüllü kadınların elinde çanta, bere ve kalem kutusuna dönüşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in merkez Tepebaşı Belediyesince hayata geçirilen "Kadınlar Üretiyor, Çocuklar Gülümsüyor Projesi" ile tekstil firmalarının atık ürünleri, gönüllü kadınlar tarafından çanta, kalem kutusu ve bere gibi işlevsel ürünlere dönüştürülüyor.

        Tepebaşı ilçesinde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve kadınların sosyal güçlenmesini merkeze alan proje kapsamında 154 gönüllü kadın, hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de çevresel farkındalık kazanıyor.

        Geri dönüştürülen malzemelerle hazırlanan ürünler, üzerlerine eklenen QR kodlarla dijital ürün pasaportu taşıyor. Bu kodlar aracılığıyla üretim süreci, kullanılan malzemeler, üretici bilgileri ve çevresel katkılar takip edilebiliyor. Dönüştürülen ürünlerin, projenin sonunda sergilenmesi ve kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilmesi hedefleniyor.

        Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Biyolog Sinem Er, AA muhabirine, projenin çevreci vizyonla hayata geçirildiğini söyledi.

        "İklim Sözcüleri Programı" ile 2022 yılından beri gönüllü katılımcılarla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Er, "Bu projede de tekstil firmalarından hijyenik koşullarda atık tekstil malzemeleri temin ettik. Hedefimiz, çocukları mutlu ederken aynı zamanda çevre bilinci kazandırmak." ifadelerini kullandı.

        - Döngüsel moda ile sosyal fayda birleşti

        Projenin fikir öncülerinden Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü doktora öğrencisi ve Tepebaşı Belediyesi gönüllü iklim sözcüsü Ezgi Zengin de "döngüsel moda" üzerine çalışırken "dijital ürün pasaportu" kavramıyla tanıştığını söyledi.

        Dijital ürün pasaportu fikrini sosyal projeye dönüştürüp hem akademik hem de yerel düzeyde fayda üretmek istediğini belirten Zengin, "Bu konu aklımın bir köşesinde hep vardı. Sinem Er ile proje fikrimi paylaştım ve çok beğenildi." diye konuştu.

        Zengin, dört kişilik ekiple yola çıktıklarını, tekstil alanında Türkiye'de 2026-2030 yıllarında dijital ürün pasaportu kavramının zorunlu hale geleceğini ve projenin bu yönüyle de Türkiye'de öncü niteliği taşıdığını vurguladı.

        Ürettikleri ürünlere gönüllü kadınlar tarafından dijital ürün pasaportunun dikildiğini kaydeden Zengin, "Dijital ürün pasaportu kapsamındaki ürünlerin QR kodları var. Bu kodla proje detayı, nerede ve kimler tarafından üretildiği, hangi sürdürülebilir amaçlara hitap ettiği ve üretici kadınlarımızın mesajları gibi bilgiler yer alıyor." dedi.

        Projenin fikir öncülerinden Bengisu Almıla Hekim ise projeyle Eskişehir'de fark yaratmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Fark yaratma konusunda paydaşlarımıza ihtiyacımız vardı. Eskişehir'deki tekstil firmalarının yanı sıra Türkiye genelindeki fermuar ve aksesuar üreticilerinden de destek aldık." diye konuştu.

        Hekim, projenin 5 ila 9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olduğunu belirterek, üretimlerinin sosyal fayda sağlamanın yanı sıra ileride çeşitli yarışmalara da katılacak şekilde geliştirildiğini ifade etti.

        Dikim atölyesi sahibi Selda Ertürk de proje ekibine eğitmen olarak destek verdiğini, biriken işleri ve tasarımları kendi atölyesinde yaptığını dile getirdi.

        - "Tişört için 2 bin 700 litre su harcanıyor"

        Projeye katkı veren Nefise Kızılkale de bir tişört üretiminde ortalama 2 bin 700 litre su harcandığının altını çizerek, "Bu bilgiyi öğrendiğimde geri dönüşümün önemini bir kez daha fark ettim. Projemiz sayesinde atıkları değerlendirerek çocukları mutlu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de çocuklar atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile yap...
        Eskişehir'de çocuklar atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle defile yap...
        Eskişehir'de hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
        Eskişehir'de hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret
        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlara girişler 15 Haziran'dan itibaren y...
        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlara girişler 15 Haziran'dan itibaren y...
        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 15 Haziran'da yas...
        Eskişehir ve Afyonkarahisar'da ormanlık alanlara girişler 15 Haziran'da yas...
        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere u...
        Down sendromlu oyuncu Rıdvan Sancak, ödüllü performansıyla özel bireylere u...
        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantıs...
        Eskişehir'de "Bağımlılıkla Mücadele Alanında İşbirliği Protokolü" toplantıs...