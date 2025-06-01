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        Eskişehir'de Çevre Haftası kapsamında atık toplandı

        Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla doğadan 3 traktör atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 15:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 15:14
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        Eskişehir'de Çevre Haftası kapsamında atık toplandı
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        Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla doğadan 3 traktör atık toplandı.

        "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan hafta kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Aşağı Çağlan Mahallesi'nde yol kenarlarına bırakılan atıklar temizlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında tüm kurum personeli, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli ve gönüllü vatandaşlar, plastik atıkların oluşturduğu kirliliğe karşı farkındalık oluşturdu.

        Etkinlik sırasında yol kenarlarına bırakılmış 3 traktör atık toplanarak bertaraf edildi.

        Çevre temizliği sonrasında Kocakır mevkiinde doğa ve çevre yürüyüşü yapılarak sona eren etkinlikte, plastik kirliliği ile mücadele ele alındı.

        Etkinlikle, sıfır atık felsefesinin benimsenerek çevre bilincinin artırılması, toplumu çevresel sorumluluk almaya teşvik ederek doğal kaynakları koruma, iklim değişikliğine uyum, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir yaşamın desteklenmesi hedeflendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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