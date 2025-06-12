Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nin albino sakinleri özel bakımla korunuyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan albino hayvanlar, özel bakım altında korunurken, türlerinden farklı beyaz görünümleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Deride ve gözlerde "melanin" pigmentinin eksikliğinden kaynaklanan kalıtsal, nadir görülen ancak bulaşıcı olmayan bir rahatsızlık olan albinizm, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da görülebiliyor.

Beyaz ya da çok açık renkli deri ve tüyler ile kırmızı, pembe ya da mavi gözlere sahip olan albino hayvanlar, güneş ışığına karşı hassas oluyor.

Doğal ortamlarında kamuflaj sağlayamadıkları için bu hayvanlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde özel koşullarda yaşamlarını sürdürüyor.

Gözleri ışığa karşı duyarlı olduğu için güneşli günlerde ışık geçirmeyen alanlarda barınan albino hayvanların, barınaklarında loş ışıklar ve serin ortamlar oluşturarak hem göz sağlıklarını hem de genel yaşam konforlarını koruyor.

Hayvanat bahçesinde görevli Veteriner Hekim Mehmet Uğur Altuncu, AA muhabirine, tesis bünyesinde 6 farklı türden albinizmli hayvan bulunduğunu söyledi. Albinizmli olan "burma pitonu", bir semender türü "aksolotl", "astronot balığı", "mersin balığı", uçamayan bir kuş türü olan "rhea" ve "Kaliforniya kral yılanı"nın hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Altuncu, şunları kaydetti: "Bu hayvanlarımızın gözleri ışığa karşı daha duyarlı olduğu için güneşli günlerde onlara gölgelik alanlar sunuyoruz. Barınaklarında loş ışıklar ve serin ortamlar oluşturarak hem göz sağlıklarını hem de genel yaşam konforlarını korumaya çalışıyoruz. Gözlerinde melanin bulunmadığı için ışığı kırmakta zorlanıyorlar, bu da onları çeşitli göz hastalıklarına açık hale getiriyor." Altuncu, tamamen beyaz renkteki bu hayvanların doğal ortamlarında açık hedef haline geldikleri için yaşama süreleri kısaldığına dikkati çekti.

- "Ömürlerinin sonuna kadar gözetimimizde sağlıklı şekilde yaşıyorlar" Albinizmli hayvanların bir kısmını diğer hayvanat bahçelerinden temin ettiklerini dile getiren Altuncu, şöyle konuştu: "Hayvanat bahçemizde ise bu hayvanlarımız özel bakım ve koşullarda güvenli olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Genetik bir rahatsızlık olduğu için hayvanların fizyolojisini bozmadan üremelerini engelliyoruz. Böylece gen bozukluğunu taşıyan bireylerin sayısı artmamış oluyor. Hayvanlarımız da ömürlerinin sonuna kadar bizim gözetimimizde sağlıklı şekilde yaşıyor." Mehmet Uğur Altuncu, albinizmli hayvanların ziyaretçilerin yoğun ilgisini çektiğinin altını çizerek, albinizm hakkında hazırladıkları bilgi kutularıyla da farkındalık oluşturduklarını vurguladı. Bu canlıların özellikle mavi gözleriyle ilgi odağı olduklarını bildiren Altuncu, "Normal hayvanlardan çok daha fazla ilgi çekiyorlar. Kendi türlerinin yanında farklı ten renkleri ve renkli gözleriyle misafirlerimizin dikkatini topluyorlar. Ziyaretçilerimiz de albino hakkında hem farkındalık kazanıyor hem de bilgi ediniyorlar." ifadelerini kullandı.