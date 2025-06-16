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        Eskişehir'de TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci dönemi tamamlandı

        Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "TEI Havacılık Teknisyen Okulu"nun ikinci sezonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:20
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        Eskişehir'de TEI Havacılık Teknisyen Okulu'nun ikinci dönemi tamamlandı
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        Havacılık motorları alanında faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "TEI Havacılık Teknisyen Okulu"nun ikinci sezonu tamamlandı.

        TEI'den yapılan açıklamaya göre, meslek liselerinin son sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim programının, havacılık ve savunma sanayisine yönelik nitelikli teknisyenler yetiştirmek amacıyla hayata geçirildiği bildirildi.

        Eğitim programının ardından sona eren projenin kapanış töreninde, öğrencilere başarı sertifikalarının verildiği ve programı tamamlayan öğrencilerin TEI'nin staj ve işe alım süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirileceği kaydedildi.

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