ESTÜ Hidroana Takımı, Avrupa'da 9'uncu oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ın yarışta dereceye giren Hidroana Takımı'nı tebrik ederek, çalışmalara destek veren sponsorlara ve emeği geçen tüm takım üyelerine teşekkür ettiği bildirildi.

Hidrojen prototip klasmanında mücadele eden ESTÜ Hidroana Takımı'nın, teknik kontrolleri ilk seferde başarıyla geçerek yarışa hızlı başlayan ekipler arasında yer aldığı ve 294 km metreküplük derecesiyle organizasyonu 9. sırada tamamladığı kaydedildi.

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