Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesi sonucu şüpheli şirket ve kişi hesaplarının 2024-2025 yıllarında 235 milyon 412 bin 896 liralık hacme ulaştığı anlaşıldı.

5 paravan şirket kurarak mağdurları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan ülke genelinde çok sayıda soruşturmanın da yürütüldüğü tespit edildi.

Eskişehir, İzmir ve Kütahya'da 11 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç", "yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

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