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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:53
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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işledikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Eskişehir, İzmir ve Kütahya'da 11 şüphelinin, sosyal medyada "yüksek kazanç", "yatırım temsilcisi" gibi başlıklarla internet sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri mağdurların para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin mağdurlara kazanç vaadinde bulunarak kurulan paravan şirketlere para yatırmalarını sağladıkları, paraları farklı hesaplara gönderdikten sonra çeşitli kripto varlık platformlarında soğuk cüzdan adreslerine gönderip haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

        5 paravan şirket kurarak mağdurları dolandırdığı tespit edilen şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan ülke genelinde çok sayıda soruşturmanın da yürütüldüğü tespit edildi.

        Ekiplerin incelemesi sonucu şüpheli şirket ve kişi hesaplarının 2024-2025 yıllarında 235 milyon 412 bin 896 liralık hacme ulaştığı anlaşıldı.

        Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. 2 şüphelinin ise başka suçtan tutuklu oldukları öğrenildi.

        Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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