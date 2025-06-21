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        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:17
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        Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Murat Kaya tarafından konuşma yapıldı.

        Kaya, konuşmasında, Eskişehir'in işgal yıllarında stratejik konumu nedeniyle askeri karargah haline geldiği belirterek, "Eskişehir Kurtuluş Savaşı'nın kalbinin attığı mücadele merkezidir. Eskişehir halkı, işgallere karşı yalnızca silahla değil, ulusal birlik ve milli iradeye verdiği önemle de direniş göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele süresince Eskişehir'e birçok kez geldiğini kaydeden Kaya, "Bugün üzerinde özgürce yürüdüğümüz bu topraklar, o günlerde hem İngiliz hem de Yunan işgallerine tanıklık etmiştir. İşgalin en acı günlerinde bile Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı İstiklal meşalesi, Eskişehir halkının yol göstericisi olmuştur." dedi.

        Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Sarı Zeybek" halk oyunu gösterisiyle program sona erdi.

        Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile diğer ilgililer katıldı.

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