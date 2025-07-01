Eskişehir Valisi Aksoy, koruyucu ailelerle buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Koruyucu Aile Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, programda koruyucu ailelik sistemine dair farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, çeşitli nedenlerle ailelerinden uzak kalan çocukların devletin himayesinde en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürülebilmeleri için tüm kurum ve kuruluşların özveriyle çalıştığını söyledi.

Devletin koruması altındaki çocukların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Aksoy, "Çocuklarımızın kurumlarda kalmaları durumunda eksik kalan bir unsur vardır, sıcak aile ortamı. Bu noktada koruyucu aile müessesi, çocuklarımızın sevgi dolu yuvada büyüyebilmeleri için örnek bir uygulama olarak başarıyla sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Aksoy, Eskişehir'de 104 koruyucu ailenin bulunduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu gönüllülük esasına dayalı kutsal görevi üstlenen siz değerli ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu görev; büyük bir sorumluluk, derin bir özveri ve gerçek bir fedakârlık ister. Sizler de bunu en güzel şekilde yerine getiriyor, bizlere umut veriyorsunuz."