        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri başkanını seçti

        Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:40 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:40
        Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri başkanını seçti
        Sivrihisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın olağan genel kurulu gerçekleştirildi.


        Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda mevcut başkan Engin Ayvaz ile Resul Ercan aday oldu.


        Divan Başkanlığını Tamer Bayram'ın yaptığı genel kurulda Ayvaz, 120 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Ercan ise 66 oy aldı.


        Genel kurula Sivrihisar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Türkiye Terziler, Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Sefa Şen, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ekrem Birsen, Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Adnan Karamanlı ile diğer ilgililer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

