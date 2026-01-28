Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 13 Ocak'ta üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 18:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de üvey oğlu tarafından bıçaklanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 13 Ocak'ta üvey oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Sokak'ta üvey oğlu H.Ö. (26) tarafından sırt ve karın bölgesinden bıçakla yaralanan baba Yüksel Bozkurt (50), Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şirintepe Mahallesi'nde 13 Ocak'ta H.Ö. tarafından bıçaklanan Bozkurt, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Üvey oğlu bıçaklamıştı; 15 gün sonra öldü
        Üvey oğlu bıçaklamıştı; 15 gün sonra öldü
        Üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
        Üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
        Milletvekili Hatipoğlu: "CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil, ortaya konul...
        Milletvekili Hatipoğlu: "CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil, ortaya konul...
        Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri
        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret
        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret