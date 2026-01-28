Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kentteki CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:36 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kentteki CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirli hemşehrilerinin "CHP'li belediyeyiz diye hükümet bize destek vermiyor" ve "Cezalandırılıyoruz" gibi siyasi söylemleri sıkça duyduğunu belirtti.

        Açıklamada, "Peki, CHP'li belediyelerin kendi beceriksizliklerini örtmek için sürekli dillendirdiği bu iddialar gerçekten doğru mu?" ifadelerine yer veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Gelin, hep birlikte somut verilerle Eskişehir'imize son birkaç yılda hükümetimiz tarafından kazandırılan yatırım ve hizmetlere bakalım. Yerli ve milli Eskişehir-5000 lokomotifi üretildi. Türkiye'nin ilk yerli hidrojen yakıtlı lokomotifi için üretim süreci başlatıldı. Beylikova Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi hayata geçirildi. Alpu Yolu Projesi kapsamında 11 kilometre yol tamamlandı. Seyitgazi Yolu'nun 5 kilometrelik bölünmüş yol tamamlandı. Mihalgazi ve Sarıcakaya yollarında yapım çalışmaları devam ediyor. Hasanbey Lojistik Merkezi-OSB Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı. 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı yatırım programına alınarak resmi onaydan geçti."

        "Konut ve Sosyal Altyapı" alanında ise 14 ilçede toplam 5 bin 952 TOKİ konutunun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Hatipoğlu, "Bir kıyas yapmak gerekirse Odunpazarı Belediye Başkanının '37 konut yaptım' diyerek bunu başarı olarak sunması, tablonun kendisini açıkça ortaya koyuyor. Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdu kapasitesi 20 bine ulaştı. Ayrıca 3 bin kişilik yeni yurt için yapım süreci başlıyor." ifadelerini kulllandı.

        Sağlık alanında Sivrihisar Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını, Seyitgazi Kırka ve Sarıcakaya aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydeden Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "25 yeni okulda toplam 465 derslik şehrimize kazandırıldı. 15 okul yerleşkesine halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapıldı. Tarımda 2 milyar lira tutarında modern sulama yatırımı hayata geçirildi. Bu projelerle 9 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Çankaya Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu hizmete açıldı."

        Yalnızca bir kısmını paylaştığı bu yatırımların Eskişehir'e kazandırılan hizmetlerin tamamı olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "İrili ufaklı pek çok eser ve proje saymakla bitmez. Bu yüzden sizden ricam şudur, CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil ortaya konulan icraata ve eserlere bakın. Şimdi gelin, biz de şu soruyu açıkça soralım. CHP'li belediyeler bugüne kadar altyapı ve üstyapı adına hangi somut yatırımları hayata geçirdi?" değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret
        AK Parti İl Gençlik Kolları'ndan Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'a ziyaret
        Eskişehirspor'dan Altay taraftarına plaka jesti
        Eskişehirspor'dan Altay taraftarına plaka jesti
        Anadolu Üniversitesi Avrupa'da ilk 500, Batı Asya'da ilk 30'da
        Anadolu Üniversitesi Avrupa'da ilk 500, Batı Asya'da ilk 30'da
        Eskişehir'de 'Sarı' kodlu fırtına uyarısı
        Eskişehir'de 'Sarı' kodlu fırtına uyarısı
        İnönü'ye büyük bir yatırım daha geliyor
        İnönü'ye büyük bir yatırım daha geliyor
        Müdür Bayrak çocuklarla bir araya geldi
        Müdür Bayrak çocuklarla bir araya geldi