AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'li belediyelere eleştiri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, kentteki CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu.



Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirli hemşehrilerinin "CHP'li belediyeyiz diye hükümet bize destek vermiyor" ve "Cezalandırılıyoruz" gibi siyasi söylemleri sıkça duyduğunu belirtti.



Açıklamada, "Peki, CHP'li belediyelerin kendi beceriksizliklerini örtmek için sürekli dillendirdiği bu iddialar gerçekten doğru mu?" ifadelerine yer veren Hatipoğlu, şunları kaydetti:



"Gelin, hep birlikte somut verilerle Eskişehir'imize son birkaç yılda hükümetimiz tarafından kazandırılan yatırım ve hizmetlere bakalım. Yerli ve milli Eskişehir-5000 lokomotifi üretildi. Türkiye'nin ilk yerli hidrojen yakıtlı lokomotifi için üretim süreci başlatıldı. Beylikova Nadir Toprak Elementleri Pilot Tesisi hayata geçirildi. Alpu Yolu Projesi kapsamında 11 kilometre yol tamamlandı. Seyitgazi Yolu'nun 5 kilometrelik bölünmüş yol tamamlandı. Mihalgazi ve Sarıcakaya yollarında yapım çalışmaları devam ediyor. Hasanbey Lojistik Merkezi-OSB Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı. 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı yatırım programına alınarak resmi onaydan geçti."



"Konut ve Sosyal Altyapı" alanında ise 14 ilçede toplam 5 bin 952 TOKİ konutunun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Hatipoğlu, "Bir kıyas yapmak gerekirse Odunpazarı Belediye Başkanının '37 konut yaptım' diyerek bunu başarı olarak sunması, tablonun kendisini açıkça ortaya koyuyor. Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdu kapasitesi 20 bine ulaştı. Ayrıca 3 bin kişilik yeni yurt için yapım süreci başlıyor." ifadelerini kulllandı.



Sağlık alanında Sivrihisar Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını, Seyitgazi Kırka ve Sarıcakaya aile sağlığı merkezlerinin vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydeden Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"25 yeni okulda toplam 465 derslik şehrimize kazandırıldı. 15 okul yerleşkesine halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapıldı. Tarımda 2 milyar lira tutarında modern sulama yatırımı hayata geçirildi. Bu projelerle 9 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Çankaya Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Spor Salonu hizmete açıldı."



Yalnızca bir kısmını paylaştığı bu yatırımların Eskişehir'e kazandırılan hizmetlerin tamamı olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, "İrili ufaklı pek çok eser ve proje saymakla bitmez. Bu yüzden sizden ricam şudur, CHP'nin mesnetsiz söylemlerine değil ortaya konulan icraata ve eserlere bakın. Şimdi gelin, biz de şu soruyu açıkça soralım. CHP'li belediyeler bugüne kadar altyapı ve üstyapı adına hangi somut yatırımları hayata geçirdi?" değerlendirmesinde bulundu.

