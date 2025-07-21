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        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:08
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        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil site bahçesine düştü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kontrolden çıkıp site bahçesine düşen otomobildeki anne ile kızı yaralandı.

        Vadişehir Mahallesi Özlem Caddesi'nde seyreden A.Ç. idaresindeki 26 AIC 824 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

        Devrilen otomobil, bahçede park halindeki bir karavana çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü A.Ç. ile 14 yaşındaki kızı N.Ç, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olayın görgü tanıklarından Alper Kuşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, anne ve kızının araçtan kendi imkanlarıyla çıktıklarını söyledi.

        Aracın duvardan aşağı düştüğünü gördüklerini belirten Kuşar, "Anne ve kızının sağlık durumları gayet iyiydi. Karavanda küçük bir zarar oluştu, onun dışında bir şey yok. Burası yaklaşık 5 metre yüksekliğinde." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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