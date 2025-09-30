Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 zanlının haksız kazanç elde etmek amacıyla mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uygulayıp zorla senet imzalattığı ve bu yolla gayrimenkul ile araçlarını üzerlerine geçirdikleri ihbarını aldı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait isimlerine yazılmış 59 senet, 91 boş senet ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 12 sikke, 13 adet 9 milimetre tabanca fişeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)
        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        Keresteyle dövülerek öldürüldü
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine il...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine il...
        Eskişehir'de sopayla darbedilen kişi öldü
        Eskişehir'de sopayla darbedilen kişi öldü
        Yatan hastalara 'karekodlu' hastane rehberi
        Yatan hastalara 'karekodlu' hastane rehberi
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...
        Eskişehir'in 2026'da Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edilmesine iliş...