GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, bir kişinin sopayla darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan Aydın K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta karşılaştı.
Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K, Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan Aydın K. elindeki sopayla vurmaya başladı.
Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Zanlı Aydın K, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler incelenerek tespit edildi.
Aydın K. daha sonra polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
