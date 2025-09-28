Habertürk
        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)

        Keresteyle dövülerek öldürüldü (2)

        ŞÜPHELİTUTUKLANDIEskişehir'de yolda karşılaştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Dogruk'u (60), keresteyle döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aydın K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 19:31 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:31
        ŞÜPHELİTUTUKLANDI

        Eskişehir’de yolda karşılaştığı husumetlisi Hasan Hüseyin Dogruk’u (60), keresteyle döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Aydın K. (47) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheli Aydın K., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

