        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de sopayla darbedilen kişi öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Giriş: 28.09.2025 - 13:52 Güncelleme: 28.09.2025 - 13:52
        Eskişehir'de sopayla darbedilen kişi öldü
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sopayla darbedilen kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Hasan Hüseyin Doğruk (60), aralarında husumet bulunan A.K. (47) ile Yenibağlar Mahallesi Yorulmaz Sokak’ta karşılaştı.

        Burada ikili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, Doğruk'u bir süre darbetti. Daha sonra kaçan Doğruk'u yakalayan A.K. elindeki sopayla vurmaya başladı.

        Ağır yaralanan Doğruk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın şüphelisi A.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

