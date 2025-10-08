Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de şehidin anısına yapılan çeşme Valilik tarafından yenilendi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşme, Eskişehir Valiliğince onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:13 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:13
        Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına Sarıcakaya Caddesi yaptırılan çeşmede bulunan şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağının sökülmesi üzerine harekete geçildi.

        Eskişehir Valiliğinin talimatı üzerine yetkililer, çeşmenin üzerine şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca'nın fotoğrafı ile Türk bayrağını yeniden yapıştırdı.

        Onarım sırasında Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

