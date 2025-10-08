Eskişehir'de şehidin anısına yapılan çeşme Valilik tarafından yenilendi

Van'da 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına Sarıcakaya Caddesi yaptırılan çeşmede bulunan şehidin fotoğrafı ve Türk bayrağının sökülmesi üzerine harekete geçildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca anısına yaptırılan çeşme, Eskişehir Valiliğince onarıldı.

