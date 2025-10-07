Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, 45 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Akarbaşı Mahallesi Olgunlar Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Atilla E'den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Atilla E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Atilla E'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
