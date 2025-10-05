Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'li Dönmez'den Selanik ve Batı Trakya'ya ziyaret

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, beraberindeki heyetle Selanik ve Batı Trakya'yı kapsayan resmi ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Dönmez'den Selanik ve Batı Trakya'ya ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, beraberindeki heyetle Selanik ve Batı Trakya'yı kapsayan resmi ziyaret gerçekleştirdi.

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ekonomi, kültür, eğitim ve toplum temalı bir dizi görüşme yapıldı, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği bağlarının güçlendirilmesi yönünde mesajlar verildi.

        Heyet, ziyaretin ilk durağında Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı Dr. Serhat Köksal ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel kalkınma, ekonomik iş birlikleri ve Karadeniz havzasında finansal dayanışma konuları ele alındı.

        Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Bölgemizin refahı ve sürdürülebilir kalkınması adına atılacak her yeni adım, Karadeniz'in barış ve istikrarına da hizmet edecektir." ifadesini kullandı.

        Heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğunu ziyaret ederek restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ve müzede incelemelerde bulundu.

        Selanik temaslarının ardından Batı Trakya'ya geçen Dönmez ve beraberindekiler, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. İskeçe Türk Gençler Birliği, İskeçe Türk Birliği ve seçilmiş müftülüklere ziyaretler yapıldı.

        Ziyaret programını değerlendiren Dönmez, "Bu temaslar sadece diplomatik bir ziyaret değil, ortak tarihimizin, kardeşliğimizin ve kültürel bağlarımızın yeniden hatırlanmasıdır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Batı Trakya'daki soydaşlarının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de trafik kazası geçiren milletvekili Gürcan'ı ziya...
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de trafik kazası geçiren milletvekili Gürcan'ı ziya...
        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine...
        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine...
        İnönü'de CHP'li belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
        İnönü'de CHP'li belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
        Kazada yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, yoğun bakımda tutu...
        Kazada yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, yoğun bakımda tutu...