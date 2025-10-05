Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 09:34 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:34
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.C. yönetimindeki 34 HM 9980 plakalı otomobil, Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi ile Yaylalar Sokak kesişiminde A.B. idaresindeki 26 HD 037 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, cadde üzerinde park halinde bulunan 26 S 1785 plakalı otobüse çarptı. Kazada, sürücülerden A.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

