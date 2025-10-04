İnönü'de CHP'li belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı

Eskişehir'in İnönü İlçe Belediyesinin CHP'li meclis üyesi Murat Dağ, AK Parti'ye katıldı.

AK Parti İnönü İlçe Başkanlığı'nda gerçekleştirilen rozet takma törenine, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın ile çok sayıda partili katıldı.

Hamamcı, yaptığı konuşmada, göreve başlamasının üzerinden 18 ay geçtiğini belirterek, AK Parti olarak ilçeye çok sayıda hizmet kazandırdıklarını kaydetti.

Seçim vaadi olarak sunduğu tüm sözleri yerine getirdiğini anlatan Hamamcı, "Bugün de burada haklı bir gurur içerisinde çalışmalarımızdan, yaptığımız icraatlardan memnuniyet duyan Murat Dağ kardeşimiz, AK Parti Melis Üyesi olarak bizlere katılacak. Kendisine hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Albayrak da AK Parti'nin "hizmet etmek" ve "hizmette yarışmak" anlamına geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: