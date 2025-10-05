Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından organize edilen yürüyüş öncesinde katılımcılar, Reşadiye Camii avlusunda toplandı.

Buradan sloganlar eşliğinde Valilik Meydanı'na yürüyen grup, Ulus Anıtı'na kadar yürüyüşünü sürdürdü.

Yürüyüşün sonunda Ulus Anıtı'nda platform adına konuşma yapan Emre Kaan Üyümez, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü söyledi.

On binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu belirten Üyümez, "Gazze'de yaklaşık 20 yıldır süren hukuksuz abluka artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Bebekler, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 2 milyona yakın sivil açlık ve hastalıkla mücadele etmektedir." dedi.

Yüz binlerce insanın ağır hastalıklarla ve sakatlıklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Üyümez, şöyle devam etti: