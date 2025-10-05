Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de "Nehirden Denize Özgür Filistin" temalı destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Eskişehir Kardeşlik Platformu tarafından organize edilen yürüyüş öncesinde katılımcılar, Reşadiye Camii avlusunda toplandı.

        Buradan sloganlar eşliğinde Valilik Meydanı'na yürüyen grup, Ulus Anıtı'na kadar yürüyüşünü sürdürdü.

        Yürüyüşün sonunda Ulus Anıtı'nda platform adına konuşma yapan Emre Kaan Üyümez, Gazze'de 2 yılı aşkın süredir çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 bini aşkın kişinin öldürüldüğünü söyledi.

        On binlerce Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu belirten Üyümez, "Gazze'de yaklaşık 20 yıldır süren hukuksuz abluka artık tahammül edilemez noktaya ulaştı. Bebekler, kadınlar ve yaşlılar dahil olmak üzere 2 milyona yakın sivil açlık ve hastalıkla mücadele etmektedir." dedi.

        Yüz binlerce insanın ağır hastalıklarla ve sakatlıklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Üyümez, şöyle devam etti:

        "İsrail, saldırganlığını Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Katar'a da taşıdı. Siyonist rejimin bu tutumu, bölge halkları için açık bir tehdit olmaya devam ediyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de trafik kazası geçiren milletvekili Gürcan'ı ziya...
        Bakan Göktaş, Eskişehir'de trafik kazası geçiren milletvekili Gürcan'ı ziya...
        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine...
        Eskişehir'de sağanakta ağaçtan kopan dallar, park halindeki aracın üzerine...
        İnönü'de CHP'li belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
        İnönü'de CHP'li belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı
        Kazada yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, yoğun bakımda tutu...
        Kazada yaralanan AK Parti Eskişehir Milletvekili Gürcan, yoğun bakımda tutu...
        Eskişehir'de 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü