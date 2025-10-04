Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Bakan Göktaş, Eskişehir'de trafik kazası geçiren milletvekili Gürcan'ı ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:42
        
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, önceki akşam Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yaralanan ve Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavisi süren Gürcan'a ziyarette bulundu.

        Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ziyaretinde Gürcan'ın sağlık durumu hakkında hekimlerden bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden C.Ç. idaresindeki, Gürcan ile F.P'nin bulunduğu otomobil, Mahmudiye ilçesi Doğanca Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan N.O. (66) yönetimindeki 41 NF 860 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Canan T. (51) hayatını kaybetmiş, milletvekili Gürcan ile aynı araçtaki F.P. ile şoför C.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

