        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        TEKNOFEST 2025 birincisi meslek liseliler yeni başarılar peşinde

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Faz Ekibi", TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nın "Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü" kategorisinde Türkiye birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Giriş: 06.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:12
        TEKNOFEST 2025 birincisi meslek liseliler yeni başarılar peşinde
        ZEHRA ONGAN - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan "Faz Ekibi", TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Mesleki Yetenek Yarışması'nın "Elektrik Tesisatı ve Pano Montörlüğü" kategorisinde Türkiye birinciliği elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Yaz tatili boyunca okulun atölye, laboratuvar ve teknik birimlerde yoğun hazırlık yapan ekip, elektrik tesisatı uygulamaları, pano bağlantıları, sistem kurulum senaryoları ve arıza tespiti gibi konularda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

        Disiplinli ve planlı şekilde hazırlık sürecini yürüten ekip, mentör öğretmenlerinin rehberliğinde teorik bilgilerini saha uygulamalarıyla pekiştirdi. Hazırlık süresince proje tabanlı çalışmalar, güvenli tesisat uygulamaları, pano montajı ve enerji analizi gibi konulara önem verildi.

        Ekip, İstanbul'da düzenlenen final etabında, 3,5 saat süren uygulama görevinde teknik yeterlilik, zaman yönetimi ve takım çalışması alanlarında sergilediği performansla jüri üyelerinden tam not alarak birinci oldu.

        Faz Ekibi, yeni projeleriyle TEKNOFEST 2026'da yarışmayı hedefliyor.

        - "Çok çalıştık, karşılığını aldık"

        Ekip danışmanı ve okulun elektrik elektronik öğretmeni Mustafa Gedik, AA muhabirine, birçok güçlü rakip arasından birinci olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

        EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitiminin, uygulama ağırlıklı ve donanımlı olduğunu belirten Gedik, "Yarışmanın başvuruları açıldığında, 'Bu yarışma tam bize göre' diye düşündüm. Burada verilen eğitim çok üst düzeyde. Büyük ve donanımlı bir okuluz. Bu okulun parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

        Gedik, öğrencilerin ön eleme sınavını başarıyla geçtiklerini ve ardından atölyede çekilen video ile finale kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Finale 8 takım çağırıldı. Hepsi çok güzel ve başarılı okullardı. Herkesi tebrik ediyorum ancak biz orada farkımızı gerçekten gösterdik. Hem öğrencilerimin durumu hem kişilikleri hem de başarıları gerçekten çok gurur vericiydi. Çok mutlu ve gururluyuz. Eskişehir sanayisine ve Türkiye'ye böyle bir başarı kazandırdığımız için çok mutluyum."

        Ekip kaptanı 11. sınıf öğrencisi Batuhan Babadağ da yaz boyunca yoğun tempoda çalıştıklarını anlatarak, "Kendimiz çizdik, kendimiz yaptık. Video çekimi için belirli bir süremiz vardı ve o süre içinde en zor devreyi yapmaya çalıştık. Teknik yeterliliğimizi göstermek için proje okumaya özen gösterdik ve buna hazırlandık." diye konuştu.

        Finale kalan 8 takım arasında birinciliğe ulaşmalarının sürpriz olmadığını dile getiren Babadağ, "240 takım arasından 8'i finale kaldı ve biz bu 8 takım arasında birinci olduk. Çok çalıştık, karşılığını aldık. 3,5 saat içinde devreyi tamamladık. Yarışma sırasında çok heyecanlıydım ama takımca elimizden gelenin en iyisini yaptık." ifadelerini kullandı.

        TEKNOFEST'e gelecek yıl tekrar katılmak istediğini vurgulayan Babadağ, bu atmosferin kendisi için çok değerli olduğuna dikkati çekti.

        Faz Ekibi üyesi ve 11. sınıf öğrencisi Nehir Tolan da TEKNOFEST deneyiminin hayatında özel bir yeri olduğunu anlatarak, yeni başarılar için projeler geliştireceklerini kaydetti.

        - "Kısa sürede büyük bir başarı grafiği yakaladı"

        Okul müdürü Bülent Seğmen de elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, "Okulumuz genç bir okul olmasına rağmen kısa sürede büyük bir başarı grafiği yakaladı. Mesleki eğitime çok önem veriyoruz ancak sadece teknik değil, öğrencilerimizin sosyal, insani ve teknolojik yönden de donanımlı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Ahlaki değerlere de büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Seğmen, okulun hem eğitim altyapısı hem de öğretmen kadrosuyla güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, daha güzel başarılar elde etmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

