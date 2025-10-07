Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı plastik atık yüklü elektrikli bisikletteki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 04:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 04:36
        
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, otomobilin çarptığı plastik atık yüklü elektrikli bisikletteki kişi yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde Aydın Han S. (25) yönetimindeki 11 DJ 783 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan plastik atık yüklü 26 ALS 933 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarptı.

        Nurgül K'nın içinde bulunduğu elektrikli bisiklet, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrularak devrildi.

        Çarpmanın etkisiyle bisikletin altında sıkışan Nurgül K. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Nurgül K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekiplerinin yaptığı testte, otomobil sürücüsü Aydın Han S’nin 1,50 promil alkollü olduğu, daha önceden de ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle el konulduğu tespit edildi.

        Ekiplerce yapılan işlemlerin ardından sürücünün ceza süresinin uzatıldığı ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

        Kazada, yol kenarında park halinde bulunan bir araçta da maddi hasar meydana gelirken, yola savrulan geri dönüşüm plastikleri, polislerin ve temizlik görevlilerinin yardımıyla toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

